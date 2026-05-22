La disputa commerciale tra Cina e Unione europea si estende oltre i settori tradizionali come 5G, veicoli elettrici e terre rare, spostandosi ora sul piano legislativo. Le tensioni tra le due parti coinvolgono norme e regolamenti, influenzando le aziende straniere che operano nel mercato europeo. Le imprese si trovano a dover affrontare nuove sfide legate a cambiamenti normativi, mentre le autorità europee adottano misure per regolamentare le attività provenienti dalla Cina. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente attenzione alle questioni legali e regolamentari.

Dopo il 5G, i veicoli elettrici, e le terre rare, la mini “guerra commerciale ” tra Cina e Unione europea si sposta su un terreno nuovo, quello legislativo. Era nell’aria da tempo, poi venerdì 15 maggio, mentre Donald Trump volava di ritorno verso gli Stati Uniti, Pechino ha sganciato la “bomba”: il ministero della Giustizia cinese, con una nota ufficiale, ha decretato che le varie indagini dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere (RSF) costituiscono “ giurisdizione extraterritoriale impropria ” e ha intimato alle aziende e agli individui cinesi di non fornire assistenza alle autorità di Bruxelles nel corso delle investigazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra commerciale Cina-Ue si sposta sulle leggi. E le aziende straniere si ritrovano tra l’incudine e il martello

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