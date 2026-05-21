Ue e Cina la guerra commerciale è alle porte Ecco perché

Da it.insideover.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche giorno prima dell’arrivo dell’aereo presidenziale statunitense a Pechino, si è svolto un vertice nella capitale cinese che ha ricevuto poca attenzione dai media internazionali. La riunione si è tenuta in un momento di crescente tensione tra Unione Europea e Cina, con segnali di un possibile inasprimento dei rapporti commerciali tra le due parti. La notizia arriva in un contesto di tensioni globali legate alle relazioni economiche e alle dispute commerciali, che si stanno intensificando in varie parti del mondo.

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Pochi giorni prima che l’Air Force One di Donald Trump atterrasse a Pechino, nella capitale cinese è andato in scena un summit ignorato dalla maggior parte dei media internazionali. Si tratta della seconda Eu-China Conference, un evento organizzato dalla delegazione dell’ Unione Europea in Cina che ha riunito funzionari, accademici, leader aziendali, esperti e diplomatici con l’obiettivo di inscenare uno scambio “aperto e costruttivo” sulle relazioni tra Unione europea e Repubblica Popolare Cinese. Peccato che tra le parti siano volati gli stracci. Gli speaker cinesi sono stati accusati di ignorare l’esistenza di un rapporto commerciale squilibrato a favore del Dragone, mentre gli ospiti europei sono stati tacciati di “ bullismo ” e le politiche della stessa Ue presentate come “tentativi protezionistici” volti a sganciarsi dalla Cina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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