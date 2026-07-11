Perché i giovani non vogliono insegnare? Giordano Youth Italia | Manca il riconoscimento economico e sociale

Un giovane di 23 anni residente a Bruxelles ha commentato la situazione dell'insegnamento in Italia, evidenziando che molti non vogliono diventare insegnanti a causa della mancanza di riconoscimento economico e sociale. Tommaso Giordano, portavoce di Youth Agenda Italia, ha espresso questa opinione, sottolineando come queste motivazioni influenzino la scelta di carriera tra i giovani. La discussione si focalizza sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione docente nel contesto italiano.

Avere ventitré anni, vivere a Bruxelles e guardare alla scuola italiana dal proprio personale punto di vista. Chi sceglierebbe di salire in cattedra oggi? La risposta prova a darla Tommaso Giordano, portavoce nazionale di Youth Agenda Italia. Durante un’intervista rilasciata ai canali della Uil Scuola, il giovane ha esposto la sua analisi sui motivi che allontanerebbero i neolaureati dall’insegnamento. Il quadro delineato dal portavoce è severo: a suo avviso, la professione docente appare schiacciata da un carico amministrativo insostenibile e da dinamiche relazionali molto faticose. Perché la carriera scolastica avrebbe perso fascino? I motivi, secondo l’intervistato, sono molteplici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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