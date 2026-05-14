Como Youth Sound | 10 talenti si sfidano per il trionfo al Teatro Sociale

A Como si sta svolgendo una competizione musicale presso il Teatro Sociale, coinvolgendo dieci giovani talenti che si sfidano sul palco. Gli artisti sono valutati da un team di esperti rappresentanti di Warner Chappell e Live Nation. La gara si inserisce nel progetto Como Youth Sound, dedicato alla promozione dei giovani nel settore musicale. Tra gli aspetti discussi ci sono anche gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla carriera del vincitore e le opportunità offerte da questa tecnologia nel mondo dello spettacolo.

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? Domande chiave Chi sono gli esperti di Warner Chappell e Live Nation che giudicheranno?. Come cambierà la carriera del vincitore grazie all'intelligenza artificiale?. Quali opportunità concrete attendono i dieci finalisti dopo la finale?. Perché questa sfida è più di un semplice concorso musicale?.? In Breve Vincitore riceve 2.000 euro lordi e un trailer generato con intelligenza artificiale.. Giuria include professionisti di Warner Chappell, Live Nation e X Factor.. Finalisti esibiranno brani originali in date estive tra giugno e luglio 2026.. Progetto inserito nel piano YOUTH CLUB sostenuto da Fondazione Cariplo.. Dieci band e musicisti si sfideranno domenica 17 maggio alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como Youth Sound: 10 talenti si sfidano per il trionfo al Teatro Sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como Youth Sound, domenica la finale live al Teatro Sociale di ComoIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di... Como Youth Sound: 10 talenti pronti a conquistare il palco? Cosa sapere Dieci finalisti under30 si esibiranno al Teatro Sociale di Como il 17 maggio 2026. Temi più discussi: Como celebra gli 80 anni della Repubblica: dal pranzo tricolore in via Volta al concerto allo stadio; Maxi tavolata per 500 in via Volta: così Como festeggia la Repubblica; Eurovision 2026 chi sono i primi 10 finalisti. Google sostiene il flusso(TG:e10838).vme - Results on X | Live Posts & Updates x.com Como Youth Sound, i dieci finalisti si sfideranno il 17 maggio al Teatro SocialeIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacol ... comozero.it Como Youth Sound, ecco i dieci finalistiGrande partecipazione per il contest under30 Como Youth Sound: appuntamento il 17 maggio 2026 con la finale aperta al pubblico ... ciaocomo.it