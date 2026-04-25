In Europa, la percentuale di giovani sotto i 30 anni che sono economicamente indipendenti varia significativamente tra i paesi. In Italia, questa quota si attesta al 47,6 per cento, mentre in Germania raggiunge il 77 per cento. La differenza evidenzia come in alcuni stati europei l’ingresso nel mondo del lavoro e l’indipendenza siano più frequenti rispetto ad altri. La mancanza di opportunità lavorative rappresenta una delle sfide principali per i giovani italiani.

? Cosa sapere L'Italia registra il 47,6% di occupazione tra i giovani sotto i 30 anni.. Il divario con la Germania al 77% evidenzia criticità nell'assorbimento dei nuovi autonomi.. Con 2,06 milioni di lavoratori autonomi sotto i 30 anni nel 2025, l’Europa vede la Slovacchia guidare il settore con un tasso del 12,2%, mentre l’Italia si posiziona al quindicesimo posto tra i ventisette Paesi dell’Unione. I dati relativi all’imprenditorialità giovanile evidenziano una distribuzione geografica molto diversificata tra le nazioni europee. Se Malta e la Romania mostrano una forte propensione all’autoimprenditorialità, rispettivamente con percentuali del 10,5% e del 10,3% sulla categoria dei lavoratori autonomi tra i 20 e i 64 anni, l’Italia mantiene una quota che riflette la media europea, attestandosi a metà della classifica generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani autonomi in UE: l’Italia resta a metà, ma il lavoro manca

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