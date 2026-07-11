Un esperimento su piccola scala sta cercando di ricongelare le aree artiche per contrastare lo scioglimento dei ghiacci. Finora, i risultati mostrano che alcune tecniche di raffreddamento temporaneo hanno avuto effetti positivi sulla stabilità del ghiaccio nelle zone trattate. L’obiettivo è verificare se queste metodologie possano essere applicate su scala più ampia in futuro. L’intervento si basa su tecnologie di raffreddamento e coperture che riflettono il calore solare. I dettagli sui costi e le implicazioni ambientali sono ancora oggetto di studio.

Ricongelare l’Artico: se l’idea vi pare assurda sappiate che l’esperimento è in corso su piccola scala e i risultati sono soddisfacenti. Lo scopo è mantenere più a lungo la capacità della banchisa di riflettere la radiazione solare nello spazio, riducendo l’assorbimento di calore da parte dell’oceano e attenuando uno dei principali meccanismi di accelerazione del riscaldamento globale. Insomma più radiazione solare viene riflessa, minore il caldo. L’esperimento, in corso nell’Artico canadese, nei pressi di Cambridge Bay, nel territorio del Nunavut, è condotto da una vasta squadra di ricercatori legati al progetto Real Ice, sviluppato insieme a istituti di ricerca britannici e all’Università di Cambridge. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Per salvare l’Artico bisogna ricongelarlo: l’esperimento che sta funzionando

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