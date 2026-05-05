Il governo italiano ha avviato centri per migranti in Albania, considerati un passo importante nella gestione dei flussi migratori. Nonostante alcune opposizioni legali in Italia, questi centri sono diventati un elemento centrale nelle strategie europee in materia. Recentemente, un rappresentante del governo ha commentato che il progetto sta funzionando e ha sottolineato che la spesa sostenuta in altri programmi è stata superiore.

I centri per migranti in Albania sono stati un’intuizione importante del governo di Giorgia Meloni e, nonostante siano stati spesso ostacolati dalle toghe italiane, sono diventati un elemento chiave per l’imprinting delle nuove norme europee in fatto di gestione dei flussi migratori. La maggior parte dei Paesi europei guardano al progetto sperimentale italiano con curiosità e con interesse, perché il governo è riuscito a incardinare il suo funzionamento all’interno delle leggi nazionali ed europee, trasformandolo in un Cpr per le espulsioni e, in futuro, in un centro di gestione degli ingressi. È una soluzione innovativa, come la cercava l’Europa per far fronte a una situazione diversa rispetto al passato, che a breve potrebbe diventare lo standard dell’Unione europea, anche a fronte del nuovo Patto per le migrazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Albania? Sta funzionando. Mare Nostrum è costata di più”. Piantedosi zittisce i soliti gufi

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