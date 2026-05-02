Il 2 maggio segna ogni anno il compleanno della Principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate Middleton. Quest’anno, la famiglia reale celebra gli 11 anni della bambina. I genitori hanno organizzato un piano speciale per questa occasione, che sembra aver prodotto i risultati desiderati. La giornata viene segnata con eventi e festeggiamenti dedicati alla giovane principessa, che riceve l’attenzione della famiglia e dei membri della monarchia.

Il 2 maggio è una data che, ormai da qualche anno, in casa Galles si segna con il pennarello rosso. È il compleanno della Principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate Middleton, che oggi spegne 11 candeline. Una piccola tappa, un grande passaggio: la Charlotte bambina sta lasciando spazio alla pre-adolescente, quella stessa che nelle ultime apparizioni pubbliche ha mostrato una compostezza tale da incantare tutti. Una sicurezza che, secondo gli esperti, non è frutto del caso ma di una scelta educativa precisa portata avanti dai genitori. Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni. Pochi mesi fa, durante la tradizionale messa pasquale celebrata al Castello di Windsor, è stata proprio lei ad aggiudicarsi i titoli dei tabloid britannici.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni: il piano dei genitori (che sta funzionando)

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