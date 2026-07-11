Il comitato ’Salviamo le Saline – No alle discariche’ prosegue le proteste contro i piani di impianti di materiali inerti nelle aree di Villa Inferno, Montaletto e Sant’Andrea vicino alla Salina di Cervia. La richiesta principale è l’approvazione di una variante al Piano urbanistico generale (Pug) per bloccare la realizzazione delle discariche. La mobilitazione resta attiva per sensibilizzare le autorità sulla questione.

Non si ferma la mobilitazione del comitato ’Salviamo le Saline – No alle discariche’, che continua a tenere alta l’attenzione sugli impianti di materiali inerti previsti nelle aree di Villa Inferno, Montaletto e Sant’Andrea, a ridosso della Salina di Cervia. Appoggiato anche da Avs, il comitato ha presentato a fine giugno una richiesta, "corredata da oltre 300 firme" spiega la referente del Comitato Simona Benini, per portare in consiglio comunale la discussione sulla variante al Pug e chiedere l’immediata revoca delle autorizzazioni relative all’impianto già realizzato e a quello per cui è stato concesso il permesso di costruire. "Per la prima discarica bisogna chiedere revoca dell’autorizzazione per la seconda non bisogna concederla – chiarisce Benini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per fermare le discariche serve la variante al Pug"

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