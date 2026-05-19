Un rappresentante regionale si è espresso sulla questione delle discariche, affermando che è necessario agire in fretta per realizzare il nuovo sito nel Maceratese. La discussione riguarda principalmente la gestione dei rifiuti e la realizzazione di un impianto di chiusura del ciclo, ovvero il termovalorizzatore, che rappresenta il punto centrale del nuovo piano regionale. La priorità indicata è quella di completare rapidamente le opere previste per migliorare il sistema di smaltimento.

Tiziano Consoli, assessore regionale ai rifiuti, il piatto forte del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti è alla voce ’nuovo impianto di chiusura del ciclo’, il termovalorizzatore. Data (presunta) di entrata in funzione, 2035. Intanto buona parte delle discariche è prossima alla saturazione. Secondo i calcoli, reggeranno fino al 2029. Nel frattempo che si fa, ne vanno realizzate di nuove o no? "Se gli ampliamenti (delle discariche, ndr) saranno fatti correttamente e in tempi rapidi, dovremmo riuscire a gestire la fase transitoria prevista nel piano, in attesa che il termovalorizzatore entri a regime. Il problema è che siamo in ritardo nell’ambito di questa programmazione, e si porrà a maggior ragione se non saranno fatti gli ampliamenti e non avremo volumetrie sufficienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consoli e la partita dei rifiuti: "Sulle discariche bisogna sbrigarsi. Nel Maceratese il nuovo sito serve"

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