Variante Pai Po i sindaci presentano le osservazioni | Aree a esondazione controllata? Serve piano di indennizzi

Notizia in breve

Il 31 maggio è scaduto il termine per presentare osservazioni sulla variante Pai Po, un aggiornamento al piano di gestione delle aree a rischio esondazione nel bacino del Po. La Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha inviato le proprie osservazioni all’Autorità competente, evidenziando la necessità di un piano di indennizzi per le aree soggette a esondazione controllata. Le proposte dei sindaci riguardano principalmente la gestione delle zone a rischio e le eventuali compensazioni.