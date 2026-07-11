peppino di capri morto il pioniere del rock in italia

Ripercorriamo in breve la storia e i successi di Peppino Di Capri, scomparso l’11 luglio 2026 alla soglia degli 87 anni. L’11 luglio 2026 ci ha lasciati Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella. Alla soglia degli 87 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 27 luglio. Iniziò a suonare piano a soli 4 anni, mentre appena 15enne fonda i Capri boys per proporre, da pioniere, il sorgente rock americano anche in Italia. Abbracciato uno stile più melodico dagli anni ’60, tra i suoi maggiori successi figurano “Champagne”, “Roberta”, “St. Tropez Twist“. la cover di “Let’s Twist Again” e “E mo e mo” del 1985, col quale partecipa a Sanremo, considerabile il suo ultimo grande successo commerciale. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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