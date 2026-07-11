È morto a 86 anni Peppino Di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. Con la sua voce, il pianoforte e brani entrati nella storia come Champagne, Un grande amore e niente più, Roberta e Santi Tropez Twist, ha accompagnato intere generazioni, diventando uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. L’artista, al secolo Giuseppe Faiella, è morto nella sua amata Capri, nella villa di Castiglione, dopo una lunga malattia. Con lui se ne va un protagonista assoluto della musica italiana, capace di attraversare oltre sessant’anni di carriera senza perdere il legame con il pubblico. Da bambino prodigio al successo internazionale. La musica era il suo destino fin dalla nascita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - È morto Peppino Di Capri: l’Italia perde una leggenda della musica, da “Champagne” ai trionfi di Sanremo

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Peppino Di Capri morto a 87 anni, addio alla leggenda della musica italiana autore di "Champagne"È morto a 87 anni Peppino Di Capri, cantante e autore italiano noto per canzoni come Champagne, Saint-Tropez Twist, Roberta e Nun è peccato.

Addio a Peppino Di Capri, morto a 86 anni il cantante di 'Champagne' e due volte vincitore del Festival di SanremoPeppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa a Capri, dopo aver combattuto una lunga malattia.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri; È morto Peppino di Capri, aveva 86 anni. L'ultimo show l'estate scorsa quando cantò a sorpresa sulla sua isola; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; È morto Peppino di Capri, romantico della musica italiana.

È morto Peppino di Capri, il re della melodia italiana. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone del Novecento. Il cantante è deceduto a 87 anni, dopo una lunga malattia, a Villa Castiglione, a Capri. #Tg1 x.com

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Peppino di Capri è morto. Dalla Bussola alla Capannina, una storia lunga decenni con la Versilia nel cuoreIl celebre artista si è spento all’età di 87 anni. A Focette aveva celebrato il suo matrimonio con la modella Roberta Stoppa, mentre il locale di Franceschi era stato inserito all’interno dell’album I ... msn.com

Peppino Di Capri è morto: il melodico italiano perde una delle sue iconeApprezzato da diverse generazioni di appassionati di musica, l'artista classe 1939 era anche un grande tifoso del Napoli. sportal.it