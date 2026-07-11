Negli anni Sessanta, Peppino Di Capri, cantante noto per il suo stile tra rock e melodia, si esibì con il gruppo i Rockers durante il tour italiano dei Beatles, suonando in tutte e tre le date del tour. La band lo accompagnò nei primi anni della sua carriera, periodo in cui il musicista si affermava come uno dei protagonisti della scena musicale italiana. La collaborazione con i Rockers fu parte di un periodo di grande fermento musicale.

Con i suoi Rockers, il gruppo che lo accompagnava in quei primi anni Sessanta in cui tutto sembrava possibile, accompagnò il tour italiano dei Beatles suonando in tutte e tre le date. Era il giugno del 1965 e Peppino Di Capri era un big. Perché accanto alla sua produzione melodica e ai tanti omaggi alla tradizione napoletana aveva portato in Italia il gusto per il rock’n’roll e per il twist. Diversamente da Celentano, l’altro grande titolare della cattedra che insegnava agli italiani il rock americano, Di Capri è sempre stato una sorta di dandy prestato alla musica. Era allo stesso modo stiloso e sentimentale quando cantava Saint Tropez Twist o Nun è peccato, Speedy Gonzales di Pat Boone o Roberta, un must della sua sterminata produzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Dai Beatles a Califano. Peppino Di Capri, il cantante a metà tra rock e melodia

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