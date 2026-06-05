All' Arena di Verona serata evento per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell' umanità

Notizia in breve

All’Arena di Verona si è tenuta una serata dedicata alla candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell’umanità. Durante l’evento, sono stati presentati i motivi e gli intenti della richiesta, con interventi e performance dal vivo. L’Italia conta attualmente 61 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, il numero più alto al mondo. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2023 sono stati inseriti anche l’Arte del canto e altre espressioni culturali italiane.