All' Arena di Verona serata evento per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell' umanità
All’Arena di Verona si è tenuta una serata dedicata alla candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell’umanità. Durante l’evento, sono stati presentati i motivi e gli intenti della richiesta, con interventi e performance dal vivo. L’Italia conta attualmente 61 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, il numero più alto al mondo. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2023 sono stati inseriti anche l’Arte del canto e altre espressioni culturali italiane.
Un tesoro unico, impareggiabile. Con 61 "patrimoni dell’umanità" dichiarati dall’Unesco, l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 all’Arte del canto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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La canzone napoletana candidata a patrimonio dell'UNESCO - Vita in diretta 04/06/2026
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