Il mondo dello spettacolo piange Peppino Di Capri, morto oggi all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. In un post sui social, Carlo Conti ha voluto ricordare l’artista: “Ciao Peppino, ci hai fatto ballare con il twist, ci hai fatto emozionare ed innamorare con le tue canzoni con te un grande amore e niente più”. “Ci lascia un grande gigante della musica leggera. La sua voce riusciva ad emozionare chiunque la ascoltasse, perche sapeva di magia. Oggi Napoli lo piange come tutti noi”. Così Cristiano Malgioglio. “Anche Peppiniello. lo chiamavo così e così lo ricorderò. A Dio carissimo”, sono le parole di Amedeo Minghi che sui social ricorda Peppino di Capri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Peppino Di Capri morto, il cordoglio del mondo dello spettacolo: Carlo Conti (“ci hai fatto ballare”), Malgioglio (“sapeva di magia”)

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Addio a Peppino Di Capri, una delle voci più amate della musica italiana. Il cantante, morto a 87 anni, ha attraversato generazioni con brani diventati simbolo come Champagne e Roberta. Due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grand x.com

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