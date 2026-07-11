Peppino Di Capri è morto all’età di 86 anni. Il cantante, noto per la canzone ‘Champagne’, è deceduto ieri. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo della musica italiana. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che le sue canzoni continueranno a vivere. La notizia è stata diffusa pubblicamente e ha generato cordoglio tra artisti e fan.

Addio a Peppino Di Capri. Il cantante, autore della celebre ‘Champagne’, è morto all’età di 86 anni, in lutto tutto il mondo della musica italiana. “Continuerà a vivere nelle sue canzoni”, ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. “Napoli piange la scomparsa di un grande musicista e interprete”, il commento del sindaco di Napoli Manfredi. Peppino Di Capri è morto – La diretta Inizio diretta: 110726 10:16 Fine diretta: 110726 23:00 Punti chiave. 10:01 110726 Giuli: "Peppino continuerà a vivere nelle sue canzoni" “Peppino di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune. La sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana e della capacità della nostra musica di raccontare al mondo emozioni, identità e memoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Peppino Di Capri è morto, lutto nel mondo della musica: le reazioni – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morto Peppino di Capri, voce intramontabile della musica italiana

È morto Peppino di Capri, icona della musica italiana: aveva 86 anniSabato 11 luglio è deceduto sull'isola dove viveva, all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; È morto Peppino di Capri; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli.

Una volta Peppino di Capri ha suonato con i Beatles. E lo ha raccontato a tutti. Una volta i Beatles hanno suonato con #PeppinodiCapri. E non lo hanno mai raccontato a nessuno. Nella vita non è importante chi sei, l'importante è suonare sempre la musica mi x.com

È morto Peppino di Capri reddit

Champagne, così è nata la canzone cult di Peppino di Capri. Tutti i film dove l’abbiamo sentitaComposta da Mimmo di Francia con testo di Depsa e Sergio Iodice, diventa subito una hit. Il successo è clamoroso, tanto che il cantante la registra più volte con diverse versioni. Famosa la cover di B ... quotidiano.net

Alessandro Gervasi, chi è il Peppino di Capri piccolo: l'orecchio assoluto, il film Champagne e SanremoCiao Maestro, grazie per quello che hai fatto per me. Poche parole, semplici ma piene di significato, accompagnano la foto in cui ... msn.com