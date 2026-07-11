Peppino di Capri il cordoglio del Napoli | Artista leggendario e meraviglioso

Il Napoli ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, morto all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. In una nota ufficiale, il club ha ricordato l’artista come un interprete leggendario della musica italiana e napoletana, coinvolgendo anche il presidente e le componenti societarie nel lutto. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

Il Napoli si è unito al dolore dei familiari di Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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