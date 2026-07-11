peppino di capri morto addio al re della melodia italiana aveva 87 anni

Peppino di Capri, cantante e icona della musica italiana, è deceduto questa mattina a villa Castiglione, sull’isola di residenza. Aveva 87 anni e da tempo combatteva una malattia. La sua morte ha suscitato reazioni nel mondo musicale italiano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno importante nel panorama musicale nazionale.

Roma, 11 luglio 2026 – Mondo della musica italiana in lutto. È morto stamattina a villa Castiglione, nella sua amata isola, Peppino di Capri. Il cantautore aveva 87 anni ed era da tempo affetto da una malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, considerato il re della melodia, è stato autore di successi indimenticabili come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let's Twist Again e St. Tropez Twist. A dare la notizia della morte è stato il quotidiano partenopeo Il Mattino. Il cantautore lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria avuti da Giuliana Gagliardi. Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella è stato un cantante, pianista e attore italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganzaPeppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa Castiglione, sull'isola di residenza.

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È morto Peppino Di Capri, voce della canzone italiana. x.com

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