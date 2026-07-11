Peppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa Castiglione, sull'isola di residenza. La scomparsa è avvenuta oggi dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Peppino Di Capri, come apprende Il Mattino, è morto oggi a 87 anni dopo una lunga malattia. E' scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino uno straordinario talento musicale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

Notizie e thread social correlati

Televisione in lutto, addio a uno dei più grandi: la notizia dopo una vita di successiUna figura di spicco nel mondo della televisione è deceduta, dopo aver lavorato per oltre cinquant'anni nel settore.

Padova. Addio a Vito Monaco, “il professore” della televisione italiana: una vita spesa per raccontare i fattiVito Monaco, noto come “il professore” della televisione italiana, è morto lunedì 22 giugno all’età di 81 anni.

Temi più discussi: Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza; Torna Capri; Capri torna in tv: il dietrofront della Rai, la vittoria del pubblico, gli orari e le repliche. Kaspar Capparoni: Grazie dal profondo...; Capri torna in onda dopo vent’anni: le proteste dei fan e il dietrofront della Rai.

Un'amicizia che attraversa decenni di musica e successi. Renato Zero ha fatto visita a Peppino di Capri, regalando ai fan uno scatto che racconta un legame autentico e profondo tra due protagonisti della canzone italiana. A condividere il momento è stat x.com

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganzaPeppino Di Capri, come apprende Il Mattino, è morto oggi a 87 anni dopo una lunga malattia. E' scomparso nella sua amata isola, a ... msn.com

Roberta Stoppa, la prima moglie di Peppino di Capri: La fiction è piena di bugie. Per questo non lo perdonerò maiRoberta Stoppa, la prima moglie di Peppino di Capri, non ci sta. E si ribella alla storia raccontata dalla fiction di Rai 1. Non c'è nulla di vero per lei. Il nostro è stato un amore grande, puro. ilmessaggero.it