È morto Peppino Di Capri addio al cantante di Champagne | aveva 87 anni

È morto Peppino Di Capri, cantante noto per le canzoni Champagne e Roberta. Aveva 87 anni e si è spento nella sua abitazione a Capri. La morte è avvenuta dopo una lunga malattia. Di Capri era considerato uno dei interpreti più celebri della musica italiana. La notizia è stata confermata dai familiari. La sua scomparsa è stata annunciata oggi.

È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni. Il cantante si è spento nella sua Capri dopo una lunga malattia. Addio a uno dei grandi interpreti della canzone italiana, autore di Champagne e Roberta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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