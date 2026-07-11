peppino di capri morto a 87 anni addio alla leggenda della musica italiana autore di champagne

È morto a 87 anni Peppino Di Capri, cantante e autore italiano noto per canzoni come Champagne, Saint-Tropez Twist, Roberta e Nun è peccato. La sua scomparsa è stata comunicata oggi, suscitando dolore tra musicisti e appassionati. La sua carriera si è estesa per decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale nazionale. La sua voce e le sue melodie sono state riconosciute come simboli della musica italiana degli ultimi decenni.

Peppino Di Capri è morto all’età di 87 anni. Il mondo della musica e della cultura intera piange un’autentica leggenda italiana, celebre per canzoni divenute iconiche come Champagne, Saint-Tropez Twist, Roberta e Nun è peccato. L’artista si è spento nella sua amata Capri, dove viveva a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. Il suo inestimabile patrimonio artistico ha attraversato oltre sei decenni di storia della canzone italiana. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Il Mattino. I funerali sono stati fissati per il pomeriggio di domenica 12 luglio nell’ex cattedrale di Santo Stefano, nella celebre Piazzetta di Capri. La storia di “Peppino”, da Capri al successo mondiale Il suo nome era conosciuto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Peppino Di Capri è morto a 87 anni: addio al re della melodia italiana

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