Addio a Peppino di Capri è morto a 87 anni il grande protagonista della musica italiana

Peppino di Capri è morto oggi a 87 anni nella sua residenza di Capri, Villa Castiglione. L’artista, noto protagonista della musica italiana, era malato da tempo e si è spento dopo una lunga malattia. La notizia della sua scomparsa viene comunicata senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o altri aspetti personali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si spegne nella sua Capri dopo una lunga malattia. Peppino di Capri è morto oggi, 11 luglio, all’età di 87 anni. Il celebre artista, malato da tempo, si è spento nella sua amata Capri, a Villa Castiglione. La notizia della scomparsa è stata diffusa da Il Mattino. Con lui se ne va uno dei protagonisti più amati della musica italiana, capace di attraversare intere generazioni con la sua voce, il suo talento al pianoforte e un repertorio entrato nella storia. Lascia i figli Nico, nato dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti con la moglie Giuliana Gagliardi. Una carriera che ha segnato la musica italiana. Nato come Giuseppe Faiella, Peppino di Capri è stato uno degli artisti simbolo dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Peppino Di Capri è morto a 87 anni: addio al re della melodia italiana

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Addio a Peppino di Capri, cantante, pianista e attore italiano. La scomparsa a 87 anni dopo una lunga malattia. Nella sua carriera due vittorie al Festival di Sanremo e tanti grandi successi: da Roberta a Let's Twist Again a St. Tropez Twist fino ad arrivare all'i x.com

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