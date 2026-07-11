E' morto a 87 anni nella sua villa sull'isola di origine Peppino Di Capri. La notizia è stata diffusa dal sito web Il Mattino online. Lascia tre figli: uno con la prima moglie e due con un’altra.

All'età di 87 anni e dopo una lunga mattina, è morto Peppino Di Capri. Ne dà notizia Il Mattino online. È scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione, e lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti invece con Giuliana Gagliardi. È stato uno dei grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni. Un protagonista della musica italiana

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