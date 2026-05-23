Papa Leone XIV ha visitato il Duomo di Acerra e ha incontrato i familiari delle vittime di inquinamento ambientale nella zona. La visita si è concentrata in particolare su un momento dedicato a questi familiari, con un saluto speciale rivolto loro durante il soggiorno. La cerimonia si è svolta all’interno della chiesa, con un lungo momento di confronto e ricordo. La visita si è conclusa senza altri eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Un lungo momento della visita di Papa Leone XIV al Duomo di Acerra è stato dedicato all’incontro dei familiari delle vittime di inquinamento ambientale nella Terra dei fuochi. Disposti in una lunga fila nella chiesa cattedrale, al termine del discorso del Papa, i familiari di vittime e malati di tumore hanno avuto l’occasione di presentarsi e scambiare qualche parola con Prevost, affiancato dal vescovo di Acerra monsignor Antonio Di Donna. Qualcuno ha mostrato delle foto che aveva portato con sé, altri hanno raccontato la propria storia. Papa Leone XIV ha anche salutato don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), da sempre in prima linea nella lotta agli sversamenti e ai roghi tossici di rifiuti nella Terra dei fuochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV nella Terra dei fuochi, nel Duomo di Acerra il saluto a don Patriciello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV nella Terra dei fuochi, nel Duomo di Acerra il saluto a don Patriciello

Sullo stesso argomento

Papa Leone nella Terra dei Fuochi. Don Patriciello: “Qui per condividere con noi rabbia e speranza”Papa Leone XIV è arrivato ad Acerra, in provincia di Napoli, per la sua visita pastorale nella Terra dei fuochi.

Papa Leone XIV ad Acerra: iniziata la visita nella Terra dei Fuochi tra emozione, fede e impegno ambientaleÈ iniziatada pochi minuti la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi.

Oggi #Papa Leone XIV si trova in visita ad #Acerra. Nel suo discorso, nella Cattedrale, il Pontefice ha ricordato il desiderio di Papa Francesco di visitare la #terradeifuochi, un viaggio saltato a causa della pandemia. Nel suo intervento, il Papa ha parlato poi x.com

Papa Leone XIV alla Sapienza: sette secoli di rapporti tra Papato e ateneo romano reddit

Papa Leone XIV nella Terra dei fuochi, nel Duomo di Acerra il saluto a don Patriciello(LaPresse) - Un lungo momento della visita di Papa Leone XIV al Duomo di Acerra è stato dedicato all'incontro dei familiari delle vittime di inquinamento ambientale nella Terra ... ilmattino.it

Papa Leone ad Acerra chiede legalità nella Terra dei Fuochi: Qui a raccogliere le vostre lacrimeSono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per ... ilmattino.it