Nel maggio 2023, Peppino Di Capri ha rilasciato un’intervista a Paolo Graldi per il Messaggero in occasione dei suoi 64 anni di carriera. Durante l’intervista, ha parlato della sua ricetta per il successo, citando amore e umiltà, e ha detto di non essere ancora stanco di cantare “Champagne”. La conversazione è stata riproposta recentemente, senza ulteriori commenti o analisi.

Riproponiamo l'intervista che nel maggio del 2023 Peppino Di Capri rilasciò a Paolo Graldi per il Messaggero in occasione dei festeggiamenti per i suoi 64 anni di carriera. Per lei, che ci vive, Napoli che cos’è? «Napoli è energia pura. I napoletani sono gente che sa mettercela tutta per raggiungere uno scopo. Noi napoletani abbiamo voglia di farcela, a tutti i costi, una voglia infinita. E poi, lo ammetto, abbiamo anche due grandi alleati, il sole e il mare». E il Napoli, lo scudetto. «Ha vinto perché ce l’ha messa tutta, ha vinto con merito, con orgoglio, con passione autentica. Questo scudetto torna a Napoli e al Napoli per effetto di una costanza, una determinazione tutta napoletana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Peppino Di Capri, l'ultima intervista: «La mia ricetta? Amore e umiltà. Non mi sono ancora stancato di cantare "Champagne"»

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Peppino Di Capri, il figlio: Ho conosciuto prima l'artista, poi il padre - La volta buona 03/03/26

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