È morto Peppino Di Capri addio al cantante di Champagne

È morto a 86 anni Peppino Di Capri, cantante noto per il brano “Champagne”. L’artista, originario di un’isola del Sud Italia, è stato una figura di rilievo nella musica italiana e napoletana per oltre sessant’anni. La sua scomparsa è stata annunciata nella sua residenza. La sua carriera ha spaziato tra vari generi, distinguendosi per la voce elegante e lo stile raffinato.

Il grande artista caprese si è spento a 86 anni nella sua isola. Con la sua voce elegante ha attraversato oltre sessant’anni di musica italiana. È morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi e raffinati interpreti della musica italiana e napoletana. Il cantante e pianista si è spento nella mattinata di sabato 11 luglio 2026 nella sua amata Capri, a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. Nato sull’isola il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Con la sua scomparsa si chiude una delle pagine più importanti della canzone italiana del secondo Novecento. Peppino Di Capri non è stato soltanto il cantante di Champagne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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