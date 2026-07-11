Peppino Di Capri l’ultima esibizione pubblica prima di morire alla Certosa di San Giacomo – IL VIDEO

Peppino Di Capri è morto questa mattina all’età di 86 anni sulla sua isola. La sua ultima esibizione pubblica si è svolta alla Certosa di San Giacomo, dove si è esibito prima di perdere la vita. La sua scomparsa è stata annunciata poco dopo. L’artista, noto per aver interpretato musica italiana, è deceduto dopo aver combattuto una lunga malattia.

È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. L’indimenticabile interprete della grande musica italiana si è spento all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, avuto dalla prima moglie Roberta, ed Edoardo e Dario, nati dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche risale a circa un anno fa, quando, nonostante le condizioni di salute già precarie, regalò al pubblico una intensa interpretazione di “Champagne” alla Certosa di San Giacomo, sull’isola di Capri, in occasione di una manifestazione cinematografica. La sua esibizione fu accolta da un caloroso applauso e da una vera e propria ovazione da parte del pubblico presente, a testimonianza dell’affetto e della stima che lo hanno sempre accompagnato nel corso della sua straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Peppino Di Capri: l'ultima volta in pubblico cantò Champagne

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Si terranno domani alle 17, a due passi dalla celebre piazzetta di #Capri, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di #PeppinoDiCapri, morto nella notte all'età di 86 anni. Lo comunica la famiglia Ansa x.com

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