Peppino Di Capri l’ultima esibizione in pubblico | il video di Champagne cantata a sorpresa torna virale

Il video dell’ultima performance pubblica di Peppino Di Capri torna a emozionare i fan dopo la notizia della sua scomparsa. Nell’agosto 2025 il cantante aveva sorpreso tutti intonando il suo brano più celebre insieme alla band guidata dal figlio Edoardo Faiella. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv) È una delle immagini che resteranno legate per sempre alla carriera di Peppino Di Capri. Oggi, nel giorno della sua morte dopo una lunga malattia, sui social torna a circolare il video della sua ultima esibizione pubblica: una serata speciale a Capr i, la sua isola, dove il cantante regalò al pubblico un momento spontaneo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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È morto Peppino di Capri: il video dell'ultima esibizione pubblica prima di morire commuove tutti.

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