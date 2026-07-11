Peppino Di Capri le foto di una carriera straordinaria

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peppino Di Capri è deceduto all’età di 86 anni sulla sua isola. La carriera del cantante si è sviluppata nel corso di diversi decenni, influenzando lo spettacolo e la cultura italiana. Sono state pubblicate alcune foto che mostrano momenti significativi della sua vita e del suo percorso artistico, riflettendo la sua presenza nel panorama musicale e sociale del paese.

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Peppino Di Capri, morto a 86 anni nella sua isola, ha avuto una carriera e una vita straordinarie. Eccole riassunte in alcune foto che ripercorrono gli ultimi decenni dello spettacolo e del costume del nostro Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Peppino di Capri, dagli inizi a Capri a Champagne: la carriera di un mito della musica italiana

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