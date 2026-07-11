Peppino Di Capri è morto | la carriera dell’artista tra Sanremo ‘Champagne’ e sessant’anni di successi

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peppino Di Capri è morto all’età di 86 anni. La sua carriera si è sviluppata tra successi a Sanremo, il brano ‘Champagne’ e oltre sessant’anni di musica. È stato uno dei pochi artisti a portare la canzone napoletana nell’epoca del rock’n’roll e del twist, mantenendo sempre eleganza e romanticismo. La sua musica ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.

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Peppino Di Capri è morto all’età di 86 anni. L’artista che più di ogni altro seppe traghettare la canzone napoletana nell’epoca del rock’n’roll e del twist, senza mai perdere eleganza, misura e romanticismo. Con lui scompare uno degli ultimi grandi protagonisti della stagione d’oro della musica leggera italiana, autore e interprete di brani entrati nell’immaginario collettivo come ‘ Champagne ‘, ‘ Roberta ‘, ‘ St. Tropez Twist ‘, la cover di ‘Let’s Twist Again’, ‘Melancolie’, ‘Un grande amore e niente più’ e ‘Non lo faccio più’. Nato a Capri il 27 luglio 1939 come Giuseppe Faiella, iniziò prestissimo a suonare il pianoforte: aveva appena quattro anni quando si esibì davanti ai soldati americani di stanza sull’isola durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

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