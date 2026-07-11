addio a peppino di capri una leggenda della musica italiana

È morto Peppino Di Capri, cantante e compositore italiano. La sua carriera si è sviluppata negli anni ’50, con successi come “Champagne” e “Roberta”. Ha vinto numerosi festival, tra cui il Festival di Sanremo. La sua musica ha attraversato decenni, diventando simbolo della canzone italiana. La notizia si è diffusa senza clamore, lasciando spazio ai ricordi di chi lo ha ascoltato.

Addio a Peppino Di Capri. L’uomo che insegnò all’Italia a sorridere con una canzone Ci sono notizie che arrivano in silenzio. Non fanno rumore, non interrompono soltanto il flusso delle agenzie di stampa: entrano nelle case e si siedono accanto ai ricordi. La morte di Peppino Di Capri è una di queste. Con lui non se ne va soltanto uno dei più grandi interpreti della musica italiana. Se ne va una voce che ha attraversato oltre sessant’anni di storia del nostro Paese, accompagnando gli italiani nei momenti più belli della loro vita. Le sue canzoni non erano semplicemente canzoni. Erano colonne sonore di emozioni: il primo amore, un matrimonio, una festa tra amici, una sera d’estate, un brindisi, una nostalgia improvvisa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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ADDIO A PEPPINO DI CAPRI, SI SPEGNE UNA LEGGENDA DELLA MUSICA ITALIANA

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