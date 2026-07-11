Peppino di Capri il pianista dei sogni | una vita di musica amori e canzoni che hanno fatto innamorare l’Italia
Ci sono canzoni che non appartengono soltanto alla musica, ma alla memoria collettiva di un Paese. Bastano poche note di “Champagne”, il ritmo leggero di “Roberta”, l’energia di “Nun è peccato”, la magia estiva di “Saint Tropez twist” o la dolce malinconia di “Luna caprese” per riportare alla mente un tempo fatto di serate sul mare, luci soffuse, profumo di doposole, sorrisi davanti a un tramonto e amori nati quasi per caso. Quelle melodie avevano il potere di fermare il tempo. E forse è proprio questo il segreto di Peppino di Capri, l’artista che per oltre settant’anni ha accompagnato generazioni di italiani nei momenti più importanti della vita: il primo amore, un incontro indimenticabile, un’estate da ricordare, una promessa sussurrata mentre una canzone suonava in sottofondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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