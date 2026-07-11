Ci sono canzoni che non appartengono soltanto alla musica, ma alla memoria collettiva di un Paese. Bastano poche note di “Champagne”, il ritmo leggero di “Roberta”, l’energia di “Nun è peccato”, la magia estiva di “Saint Tropez twist” o la dolce malinconia di “Luna caprese” per riportare alla mente un tempo fatto di serate sul mare, luci soffuse, profumo di doposole, sorrisi davanti a un tramonto e amori nati quasi per caso. Quelle melodie avevano il potere di fermare il tempo. E forse è proprio questo il segreto di Peppino di Capri, l’artista che per oltre settant’anni ha accompagnato generazioni di italiani nei momenti più importanti della vita: il primo amore, un incontro indimenticabile, un’estate da ricordare, una promessa sussurrata mentre una canzone suonava in sottofondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Peppino di Capri, il pianista dei sogni: una vita di musica, amori e canzoni che hanno fatto innamorare l’Italia

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