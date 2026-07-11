Peppino di Capri ha avuto una carriera di oltre sessant’anni, durante i quali ha scritto alcune delle canzoni più famose della musica italiana. Le donne hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, influenzando anche la sua musica. La sua produzione artistica rimane tra le più note e riconoscibili nel panorama musicale nazionale. La sua storia personale si lega strettamente alle canzoni che hanno attraversato diverse generazioni, consolidando il suo status di icona.

Ci sono artisti la cui storia personale si intreccia indissolubilmente con la loro musica. È il caso diPeppino di Capri, protagonista di oltre sessant’anni di carriera e autore di alcune delle canzoni più amate della tradizione italiana.La sua scomparsa lascia alle spalle grandi successi e una carriera segnata da momenti difficili e grandi soddisfazioni. La prima moglie dell’artista fu Roberta Stoppa, nata a Torino nel 1941.Modella appena diciottenne, incontrò Peppino di Capri nel 1959 durante una serata a Ischia. Il cantante raccontò più volte di esserne rimasto affascinato al primo sguardo e, dopo un breve fidanzamento, i due si sposarono il 3 maggio 1961. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Peppino di Capri, le donne che hanno segnato la sua vita e le canzoni entrate nella storia della musica italiana

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Addio, Peppino di Capri. Sei stato l’emblema della musica napoletana, della dolcezza e dell’eleganza. La tua voce e le tue canzoni resteranno per sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai. #PeppinodiCapri x.com

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