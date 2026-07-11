Peppino di Capri è stato legato a due donne che hanno ispirato alcune delle sue composizioni. Prima di diventare un cantante di successo, ha vissuto relazioni con Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi. Le sue canzoni, che spaziano tra entusiasmo, nostalgia e addii, sono state influenzate dalle sue esperienze sentimentali. La musica di Di Capri ha spesso riflesso le emozioni e le storie vissute in prima persona, legate a queste due donne.

Ma prima ancora di diventare il cantante celebrato per i suoi brani, Peppino di Capri era un ragazzo prima, un uomo poi, che amava. I suoi successi hanno raccontato l’amore in tutte le sue sfumature: l’entusiasmo, la nostalgia, gli addii e dietro quelle parole e melodie c’erano anche storie vissute in prima persona. Due donne, sopra ogni cosa, hanno segnato la sua vita: Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi, la compagna con cui costruì una famiglia e condivise oltre quarant’anni di vita. Il primo grande amore, come dicevamo all'inizio, fu proprio Roberta Stoppa, nata a Torino nel 1941. Modella, appena diciottenne, conobbe il cantante nell'estate del 1959 durante una serata a Ischia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Peppino di Capri, gli amori della sua vita: Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi, le donne che hanno ispirato la sua musica

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Peppino Di Capri, la vita privata: i due matrimoni, i tre figli e gli affetti lontano dai riflettori

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