il cordoglio della ssc napoli per la scomparsa di peppino di capri

Questa mattina è morto l'artista napoletano Peppino Di Capri, dopo una lunga malattia. La notizia è stata condivisa dalla SSC Napoli, che ha espresso il proprio cordoglio. Il presidente del club, insieme alla società e alla Filmauro, hanno annunciato la perdita di un grande interprete della musica italiana e napoletana. Non sono stati forniti dettagli sulla malattia o sulle circostanze della morte.

Si è spento questa mattina, dopo una lunga malattia, l’artista napoletano Peppino Di Capri. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza”. Sportitalia – Behrami: ”Io al Napoli? E’ una piazza speciale che non potrei mai rifiutare” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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