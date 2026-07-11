Diversi rappresentanti politici hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Peppino Di Capri, morto questa mattina all’età di 86 anni. Fino ha ricordato come le sue canzoni siano rimaste nella memoria collettiva. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni a livello nazionale e regionale, con commenti che evidenziano il ruolo dell’artista nel panorama musicale italiano. La sua scomparsa è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e messaggi di affetto da parte di figure pubbliche.

Diversi i politici, sia campani, sia nazionali, che in queste ore stanno ricordando Peppino Di Capri che si è spento questa mattina all'età di 86 anni Oggi l’Italia si è svegliata con una brutta notizia:la perdita di Peppino Di Capri.In queste ore in molti lo stanno ricordando e tra questi anche diversi politici, non solo campani, che riconoscono l’artista come un’istituzione della musica italiana. Tra tutti il sindaco di Capri,Paolo Falco. Proprio qui, nella giornata di domani, si terranno i funerali dell’artista: “Oggi l’isola, con la scomparsa di Peppino di Capri, perde uno dei suoi figli più illustri e amati.Una perdita immensa non solo per Capri, ma per l’intero panorama della musica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Peppino Di Capri, il cordoglio dei politici. Fico: “Suoi brani nella memoria collettiva”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Russa: “I suoi brani patrimonio della memoria collettiva”. Carlo Conti: “Ci hai fatto innamorare con le tue canzoni”. Il cordoglio della politica e dello spettacoloLa morte di Peppino Di Capri ha suscitato reazioni di cordoglio tra politici e artisti.

Peppino di Capri, il cordoglio del Napoli: "Artista leggendario e meraviglioso"Il Napoli ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, morto all'età di 86 anni dopo una lunga malattia.

Temi più discussi: Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; È morto Peppino di Capri; Peppino Di Capri, a Domenica In il medley delle sue canzoni.

Per la Treccani Peppino di Capri va considerato il senatore evergreen della canzone italiana dlvr.it/TTTB94 x.com

È morto Peppino di Capri, il ricordo di Renato Zero: Sono riuscito ad abbracciarti reddit

Morto Peppino di Capri, le reazioni dei napoletani: Se ne va un grandissimo della musicaLutto nel mondo della musica per la scomparsa del maestro Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi interpreti della canzone italiana del ... msn.com

Peppino Di Capri è morto, la malattia e quel gesto d'amore per il NapoliAddio a Peppino Di Capri dopo una lunga malattia. Dai grandi successi musicali all'amore per il Napoli, lascia un'eredità indimenticabile ... corrieredellosport.it