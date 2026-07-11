La morte di Peppino Di Capri ha suscitato reazioni di cordoglio tra politici e artisti. La Russa ha definito i suoi brani patrimonio della memoria collettiva, mentre Carlo Conti ha ricordato come le sue canzoni abbiano fatto innamorare molte persone. La notizia ha portato alla luce ricordi e emozioni di chi lo ha conosciuto e di chi ha seguito la sua carriera. La sua musica ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

La scomparsa di Peppino Di Capri suscita ricordi e commozione sia in chi lo ha conosciuto personalmente ma anche nei milioni di persone che hanno apprezzato la sua musica e l’uomo. Non a caso, si moltiplicano i messaggi di cordoglio del mondo politico e dello spettacolo. Il messaggio del presidente La Russa. “Se ne è andato Peppino di Capri, straordinario interprete della musica italiana. Con il suo talento, la sua eleganza e una sensibilità artistica unica, ci ha regalato canzoni destinate a rimanere patrimonio della nostra memoria collettiva. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giungano la mia più sincera vicinanza e il profondo cordoglio del Senato della Repubblica": lo ha dichiarato Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Russa: “I suoi brani patrimonio della memoria collettiva”. Carlo Conti: “Ci hai fatto innamorare con le tue canzoni”. Il cordoglio della politica e dello spettacolo

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