È morto Peppino di Capri icona della musica italiana | aveva 86 anni

Sabato 11 luglio è deceduto sull'isola dove viveva, all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia. La notizia è stata riportata dal sito online del quotidiano locale. Era riconosciuto come uno dei principali interpreti della musica italiana e pianista di rilievo. Lascia i figli Nico, avuto dalla prima moglie, e Edoardo e Daria, avuti dalla seconda compagna.

È morto sabato 11 luglio nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi., Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse due volte. Una carriera che aveva già raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let's Twist Again e St. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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