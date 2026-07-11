Peppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa a Capri, dopo aver combattuto una lunga malattia. Il cantante, famoso per la canzone 'Champagne' e due vittorie al Festival di Sanremo, si è spento questa mattina. La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno comunicato la scomparsa dell’artista. La sua morte segna la fine di una carriera lunga e ricca di successi nel mondo della musica italiana.

Peppino Di Capri è morto oggi all’età di 87 anni. Il cantante si è spento nella sua Capri, a villa Castiglione, dopo una lunga malattia. Con lui scompare uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento: pianista di rara raffinatezza, interprete elegante, chansonnier capace di attraversare decenni di musica leggera lasciando brani entrati stabilmente nella memoria collettiva del Paese. Addio a Peppino Di Capri, morto a 87 anni il cantante di 'Champagne' e due volte vincitore del Festival di Sanremo La notizia è stata diffusa da Il Mattino. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino un talento musicale fuori dal comune. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Peppino Di Capri, morto a 86 anni il cantante di 'Champagne' e due volte vincitore del Festival di Sanremo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morto Peppino di Capri, addio al cantante di «Champagne»: aveva 86 anni

Leggi anche: È morto Peppino Di Capri, addio al cantante di Champagne: aveva 87 anni

Temi più discussi: Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Musica in lutto: è morto Peppino Di Capri; È morto Peppino di Capri, addio al cantante di Champagne: aveva 86 anni; Peppino di Capri morto, addio al re della melodia italiana. Aveva 87 anni.

Addio a Peppino di Capri. Il grande artista si è spento a 87 anni, dopo una lunga malattia, nella sua Isola. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Il Mattino Foto Ansa x.com

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganzaÈ morto nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online oggi, 11 luglio. Interprete della grande ... ilmessaggero.it

È morto Peppino Di Capri, addio al cantante di Champagne: aveva 87 anniÈ morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni. Il cantante si è spento nella sua Capri dopo una lunga malattia. Addio a uno dei grandi interpreti della canzone italiana, autore di Champagne e Roberta. fanpage.it