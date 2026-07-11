Peppino Di Capri è morto il cantautore aveva 86 anni

È morto oggi a 86 anni il cantautore, dopo una lunga malattia, nella sua casa sull’isola. Lascia tre figli: Igor, con la prima moglie, e Edoardo e Dario, con un’altra compagna.

Peppino Di Capri è morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia. È scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa e Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell’ ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. L’ultima apparizione a maggio alla festa di compleanno per i 90 anni della sorella Margherita. Se esiste un brano capace di raccontare l’essenza di Peppino Di Capri, quello è senza dubbio Champagne. Molto più di una semplice canzone, è diventata la colonna sonora di matrimoni, feste, brindisi e ricordi, un classico capace di attraversare le epoche senza perdere la sua forza evocativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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6 anni dopo la morte della moglie, Peppino di Capri ha smesso di negare e ha CONFERMATO le voci.

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È morto Peppino di Capri reddit

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