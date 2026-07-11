È morto Peppino di Capri aveva 86 anni

Stamattina sull'isola di residenza è deceduto Peppino di Capri, 86 anni. Il cantante e pianista italiano, noto per la sua lunga carriera, è scomparso dopo aver combattuto una malattia. Lascia due figli con la prima moglie e altri due con la compagna attuale. La sua morte segna la fine di un’epoca per la musica italiana.

È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Uno degli ultimi regali al pubblico l'estate scorsa, proprio a Capri, quando l'artista si esibì a sorpresa cantando accompagnato dalla band Capri Rockers, capitanata dal figlio Edoardo Faiella. (articolo in aggiornamento.). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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