Peppino di Capri, cantante napoletano, è morto questa mattina all'età di 86 anni, pochi giorni prima del suo 87° compleanno. La morte è avvenuta sulla sua isola di origine dopo una lunga malattia. È noto per aver vinto il Festival di Sanremo con il brano “Un grande amore e niente più”. La sua carriera musicale ha attraversato diversi decenni, caratterizzata da successi e riconoscimenti nel panorama italiano.

CAPRI – È morto stamattina, 11 luglio 2026, nella sua amata isola Peppino di Capri, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, il prossimo 27 luglio. Si è spento dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, la scia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri nel 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segno’ una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del festival di Sanremo che vinse due volte. Una carriera che aveva gia’ raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let’s Twist Again e St. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - E’ morto Peppino di Capri, chansonnier napoletano. Sanremo, prima vittoria con “Un grande amore e niente più”

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The Best of Peppino di Capri | I Grandi Classici Vol. 2

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