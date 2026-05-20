Dalla Perla Verde al Festival di Cannes | il sogno del corto Il Polpettone made in Riccione

Mercoledì mattina, una delegazione dell'amministrazione comunale di Riccione ha partecipato al Festival di Cannes per supportare la proiezione del cortometraggio “Il Polpettone”, realizzato nella città. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali, che hanno assistito alla presentazione del film, riconoscendo l’impegno di artisti e professionisti del territorio. La partecipazione si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere le produzioni cinematografiche locali a livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui