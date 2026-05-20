Dalla Perla Verde al Festival di Cannes | il sogno del corto Il Polpettone made in Riccione
Mercoledì mattina, una delegazione dell'amministrazione comunale di Riccione ha partecipato al Festival di Cannes per supportare la proiezione del cortometraggio “Il Polpettone”, realizzato nella città. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali, che hanno assistito alla presentazione del film, riconoscendo l’impegno di artisti e professionisti del territorio. La partecipazione si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere le produzioni cinematografiche locali a livello internazionale.
Una delegazione dell'amministrazione comunale di Riccione è stata presente mercoledì mattina al Festival di Cannes per sostenere l'eccellenza e i talenti del territorio. La vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa, e l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi, hanno incontrato sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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