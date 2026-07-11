Durante un evento nel Principato, Peppino di Capri ha ballato con Grace di Monaco, provocando una scena che ha attirato l’attenzione. Il gesto del cantante e la presenza della principessa hanno scatenato reazioni tra i presenti. L’episodio si è concluso con un forte sussulto nel contesto sociale dell’evento. Non sono state riportate ulteriori conseguenze o interventi ufficiali riguardo all’accaduto.

Un ballo scatenato e un gesto che fece tremare il Principato. I protagonisti della vicenda sono Peppino di Capri e Carolina di Monaco. Il ballo di Peppino di Capri e Grace di Monaco. Peppino di Capri, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, si è sempre tenuto lontano da scandali e gossip. Ha costruito la sua carriera nel tempo, grazie a brani che hanno fatto la storia della musica e alla sua grandissima eleganza. L’immagine che tutti hanno di lui, entrata nell’immaginario collettivo, è di un uomo raffinato, vestito con un completo, che suona al pianoforte cantando Champagne. Forse per questo pochi conoscono l’unico momento in cui Peppino di Capri, suo malgrado finì al centro delle cronache mondane. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Peppino di Capri e il ballo dello scandalo con Carolina di Monaco: “Si scatenò”

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Se ne va Peppino Di Capri, una delle voci più amate della musica italiana. Ha portato Napoli nel mondo con eleganza e una dolcezza inconfondibile. Per noi napoletani era casa, memoria, identità. La sua voce continuerà a cantare dentro di noi. Grazie Peppi x.com

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