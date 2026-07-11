Peppino Di Capri è morto all'età di 86 anni, a pochi giorni dal suo 87° compleanno: il mondo della musica italiana dice addio a uno dei suoi interpreti più amati e raffinati, re dei night ed eterno romantico. Peppino Di Capri è morto oggi, 11 luglio, all'età di 86 anni, a pochi giorni dal suo 87° compleanno, che avrebbe festeggiato il prossimo 27 luglio. Il celebre cantante si è spento nella sua villa di Castiglione, a Capri, dopo una lunga malattia. Lascia tre figli: Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Dario, avuti dalla moglie Giuliana Gagliardi, che aveva sposato nel 1978. La notizia della scomparsa è stata diffusa da Il Mattino, che ha riferito anche la data delle esequie: i funerali si terranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano, nella celebre Piazzetta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Addio a Peppino Di Capri: il cantante di Champagne si è spento a 86 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peppino Di Capri morto a 87 anni: addio al cantante di Champagne, protagonista della musica italiana

Notizie e thread social correlati

È morto Peppino di Capri, addio al cantante di «Champagne»: aveva 86 anniIl cantante e pianista Peppino di Capri è deceduto questa mattina a 86 anni nella sua abitazione sull’isola di residenza.

Addio a Peppino Di Capri, morto a 86 anni il cantante di 'Champagne' e due volte vincitore del Festival di SanremoPeppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa a Capri, dopo aver combattuto una lunga malattia.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Addio a Peppino di Capri, si è spento dopo una lunga malattia; È morto Peppino di Capri; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni.

Come è morto Peppino di Capri: la lunga malattia e l'addio a Villa Castiglione, nella sua amata isola x.com

Addio a Peppino Di Capri, il crooner che regalò Champagne all’ItaliaUna canzone nata quasi per gioco, pensata prima per Charles Aznavour, diventata poi il suo classico immortale in tutto il mondo. Due Sanremo vinti, una carriera lunga oltre sessant'anni e canzoni entr ... iodonna.it

La Russa: I suoi brani patrimonio de...Un ricordo trasversale nel segno di Peppino Di Capri: ecco chi lo ha conosciuto e chi ne ha apprezzato l’enorme talento artistico oltre alle sue qualità umane ... msn.com