Addio a Peppino Di Capri | il cantante di Champagne si è spento a 86 anni

Da movieplayer.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peppino Di Capri è morto all'età di 86 anni, a pochi giorni dal suo 87° compleanno: il mondo della musica italiana dice addio a uno dei suoi interpreti più amati e raffinati, re dei night ed eterno romantico. Peppino Di Capri è morto oggi, 11 luglio, all'età di 86 anni, a pochi giorni dal suo 87° compleanno, che avrebbe festeggiato il prossimo 27 luglio. Il celebre cantante si è spento nella sua villa di Castiglione, a Capri, dopo una lunga malattia. Lascia tre figli: Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Dario, avuti dalla moglie Giuliana Gagliardi, che aveva sposato nel 1978. La notizia della scomparsa è stata diffusa da Il Mattino, che ha riferito anche la data delle esequie: i funerali si terranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano, nella celebre Piazzetta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Peppino Di Capri morto a 87 anni: addio al cantante di Champagne, protagonista della musica italiana

Video Peppino Di Capri morto a 87 anni: addio al cantante di Champagne, protagonista della musica italiana

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