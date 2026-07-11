Un artista italiano noto per la sua lunga carriera musicale è deceduto nelle ultime ore. Dopo un percorso clinico durato diversi mesi, caratterizzato da una serie di complicazioni, l’artista si è spento in modo riservato. La sua morte segna la fine di un’epoca nel panorama musicale nazionale, con la notizia diffusa attraverso fonti ufficiali e confermata da fonti vicine alla famiglia.

La morte di Peppino di Capri, nome d’arte di Giuseppe Faiella, segna una perdita di primo piano per il patrimonio musicale italiano. L’artista si è spento nelle scorse ore al termine di un percorso clinico descritto come lungo e complesso, affrontato con discrezione e lontano dall’esposizione pubblica. Secondo le informazioni rese note dopo il decesso, il cantante conviveva da tempo con una brutta malattia che, con il passare dei mesi, ne avrebbe compromesso progressivamente le condizioni generali. La patologia lo aveva portato a ridurre l’attività, fino ad allontanarsi definitivamente dalle esibizioni e dalla quotidianità legata al suo pianoforte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Peppino Di Capri, come è morto: il racconto delle ultime ore e la fine di un’epoca

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Addio Peppino Di Capri: il rinnovatore della canzone italiana che divenne classico

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Peppino di Capri se n'è andato nella notte, nell'isola di cui portava il nome. Qualcuno lo ricorda come il Re della melodia, ma Peppino è stato molto di più, è stato un rinnovatore. Federico Vacalebre, giornalista @mattinodinapoli LIVE ? Link in Bio x.com

È morto Peppino di Capri reddit

Peppino di Capri è morto. Dalla Bussola alla Capannina, una storia lunga decenni con la Versilia nel cuoreIl celebre artista si è spento all’età di 87 anni. A Focette aveva celebrato il suo matrimonio con la modella Roberta Stoppa, mentre il locale di Franceschi era stato inserito all’interno dell’album I ... msn.com

Addio a Peppino di Capri, si è spento dopo una lunga malattiaÈ morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, il prossimo 27 luglio. Si è spento dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. tg24.sky.it