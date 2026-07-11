E' morto Peppino Di Capri aveva 87 anni

E' deceduto a 87 anni Peppino Di Capri, dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dal sito Il Mattino online. La morte è avvenuta nella sua residenza sull’isola di proprietà, a villa Castiglione. Lascia due figli, Igor e Edoardo, e Daria, con diverse compagne.

ROMA (ITALPRESS) – e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. E' scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figli Igor con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. – – foto IPA Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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E morto Peppino di Capri, aveva 86 anni

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