peppino di capri chi era la moglie giuliana gagliardi

Giuliana Gagliardi era la moglie di Peppino di Capri, scomparso l’11 luglio all’età di 86 anni sulla sua isola, dopo una lunga malattia. La sua morte ha suscitato commenti sul musicista, noto per brani come Champagne e Roberta, e per aver vinto due volte il Festival di Sanremo. La coppia era sposata da molti anni, ma non sono stati forniti dettagli sulla loro vita privata.

Per raccontare Peppino di Capri, scomparso l’11 luglio nella sua isola a 86 anni dopo una lunga malattia, si è parlato, giustamente dei suoi classici come Champagne, Roberta, e i due Festival di Sanremo vinti. Ma il capitolo decisivo della sua vita porta un altro nome, quello di Giuliana Gagliardi, la seconda moglie, la donna rimasta al suo fianco per oltre quarant’anni. Alla soglia degli 80 anni il cantante aveva perso l’amata Giuliana e nulla era stato più come prima. Ora i funerali si terranno a Capri, nell’ex cattedrale di Santo Stefano, in piazzetta: la stessa chiesa dove, nel luglio 2019, l’isola aveva salutato lei. Un colpo di fulmine con pessimo tempismo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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