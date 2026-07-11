La moglie di Peppino Di Capri è deceduta. Il cantante ha avuto due matrimoni e tre figli, tra cui un figlio attore. La sua vita privata ha visto due relazioni sentimentali e una famiglia numerosa.

Oltre a una carriera che ha fatto la storia della musica italiana, Peppino Di Capri ha vissuto una vita privata intensa, segnata da due grandi amori e dalla nascita di tre figli. Il cantante, scomparso all’età di 87 anni, è stato sposato due volte: prima con la modella Roberta Stoppa e poi con Giuliana Gagliardi, la donna che è rimasta al suo fianco per oltre quarant’anni. Il matrimonio con Roberta Stoppa. Il primo matrimonio di Peppino Di Capri risale al 1961, quando sposò la modella torinese Roberta Stoppa, conosciuta qualche anno prima a Ischia. Dal loro amore nacque nel 1970 il figlio Igor, ma proprio quello stesso anno la coppia decise di separarsi dopo una relazione che, come raccontò lo stesso artista, aveva perso solidità con il passare del tempo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chi era la moglie di Peppino Di Capri? Due matrimoni, tre figli e un figlio attore: la vita privata del cantante

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